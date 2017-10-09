На Херсонщине неизвестные ограбили пассажирский автобус

В Херсонской области группа мужчин в масках ограбила рейсовый микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес. В это время к микроавтобусу подошли несколько мужчин с масками на лицах. Они завладели личными вещами 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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Открыто дело по ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж", проводится проверка.

Пресс-служба прокуратуры Херсонской области сообщила, что в Одессе "по горячим следам" нашли 9 человек, которые делили деньги и другое имущество, похищенное во время разбойного нападения.

Сумма материального ущерба, причиненного пассажирам автобуса, составляет около 202 тыс. грн.

На данный момент проверяется причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Херсонской области.

Напомним, 3 сентября в Днепровском районе Киева двое неизвестных в масках забрали из автомобиля 30-летнего киевлянина барсетку и сумку с миллионом гривен.