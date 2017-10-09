Зубко: Украина готова к отопительному сезону уже на 100%

Отопление должны включить, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже +8 градусов

Украина подготовлена к отопительному сезону на 100 %. Об этом заявил инистр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает УНИАН.

"Сегодня Украина на 100% технически готова - это в первую очередь социальные объекты, жилой сектор и самое главное - котельные", - сказал Зубко.

Он напомнил, что местные органы власти должны принять решения о подаче тепла, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже +8 градусов.

"Для нас сегодня важно, чтобы отопительный сезон начался не 15 октября, а отслеживался температурный режим. Там, где будет более трех суток температура меньше +8 градусов, отопление должно быть запущено. Если на социальных объектах внутренняя температура помещений будет меньше +16 градусов, также должно быть включено отопление", - сказал Зубко, добавив, что ответственность за своевременное начало отопительного сезона лежит полностью на местных органах власти

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Напомним, 2 октября министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявили, что Украина подготовлена к отопительному сезону на 99%.