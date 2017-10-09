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Реинтеграция Донбасса

Украина договорилась с партнерами, что Минские соглашения не могут выполняться в интерпретации Путина

Украина договорилась с партнерами, что Минские соглашения не могут выполняться в интерпретации Путина
Фото: presalibera.net

Но с Путиным никто ни о чем не может договориться

09.10.17 253
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Украина договорилась с западными партнерами, что Минские договоренности не могут выполняться в интерпретации российской стороны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко, передает УНИАН.

"В свое время Минские договоренности были приняты в очень сложной ситуации, они сыграли свою положительную роль, хотя, с другой стороны, в них России удалось заложить определенные положения, реализация которых будет подрывать вообще государственность Украины и вообще деятельность Украины как самостоятельного субъекта международного права", - заявил он.

"Сегодня удалось достичь с нашими западными союзниками понимания и договоренности о том, что Минские договоренности не могут выполняться механически, так как вздумается Путину или российской стороне", - сказал Василенко.

Напомним, представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Минского процесса, экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что вероятность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе небольшая, но она есть - не исключено, что Россия на каком-то этапе может пойти на компромисс.

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