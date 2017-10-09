Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в СММ ОБСЕ, – Порошенко

Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, передает пресс-служба украинского лидера.
9 октября президенты Украины Порошенко и Турции Эрдоган провели переговоры в формате "тет-а-тет", потратив на них вместо протокольных 45 минут – 3 часа.
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По словам пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, сегодня будет подписано 9 межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения. Также Цеголко сообщил, что Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины.