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Главная » Страна » АТО: один наш боец ранен, один – получил боевую травму
Ситуация на Донбассе

АТО: один наш боец ранен, один – получил боевую травму

АТО: один наш боец ранен, один – получил боевую травму
Фото: Минобороны

Боевики 6 раз открывали огонь

09.10.17 16
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В течение дня 9 октября российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций украинских войск с применением минометов и гранатометов различных видов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО открывали ответный огонь.

На приморском направлении было наиболее беспокойно. Здесь оккупанты ночью из автоматических гранатометов били по укреплениям сил АТО неподалеку Красногоровки. Наши военные накрыли врага огнем из крупнокалиберного пулемета. В результате противостояния получил ранения один украинский боец. Пострадавшего оперативно госпитализировали и на данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Под утро пророссийские наемники обстреляли наши позиции из противотанкового гранатомета у Талаковка. В результате этой провокации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму. А около 16:00 враг в районе Широкино применил 82-миллиметровый миномет.

На донецком направлении днем боевики обстреливали из пулеметов украинских военных у Авдеевки и Невельского.

На луганском направлении факт применения противником противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку Новоалександровки.

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