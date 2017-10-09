В Киеве ночью ограничат движение на Московском мосту

В Киеве 9-10 октября будет частично ограничено движение транспорта на Московском мосту. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Московском мосту в направлении движения с проспекта Степана Бандеры на ул. Генерала Ватутина будет частично ограничено движение транспорта возле остановки общественного транспорта "Парк "Дружбы Народов", в частности:

с 22:00. 09.10.2017 до 06:00 час. 10.10.2017;

с 22:00. 10.10.2017 до 06:00 час. 11.10.2017.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.