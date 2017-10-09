Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина и Турция усилят сотрудничество в авиакосмической и оборонной сферах, – Порошенко

Украина и Турция усилят сотрудничество в авиакосмической и оборонной сферах, – Порошенко

Украина и Турция усилят сотрудничество в авиакосмической и оборонной сферах, – Порошенко
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко / Фото: president.gov.ua

Главы государств обсудили и сотрудничество в энергетической сфере

09.10.17 26
000

Украина и Турецкая Республика углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной и авиакосмической сферах. Об этом в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Мы можем констатировать, что углубляется сотрудничество в оборонной, оборонно-промышленной, авиакосмической сферах. И сегодняшние наши договоренности безусловно будут способствовать повышению и наращиванию масштабов сотрудничества по указанным направлениям", – сказал Порошенко.

Также главы государства обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

"Будут открываться новые маршруты авиа и паромного сообщения между нашими странами", - добавил Порошенко.

Кроме того Порошенко заявил, что Украина имеет значительный опыт и развитую научно-практическую базу для содействия развитию атомной энергетики Турецкой Республики.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в СММ ОБСЕ, – ПорошенкоКвоты ЕС для украинских товаров будут расширятьсяСессия Парламентской ассамблеи НАТО 2020 года пройдет в Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5159
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5563
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 3972
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 2993
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2281
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1320
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3461
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2219
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2402
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1722
  1. Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии 6669 / 7369
  2. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 2566 / 3005
  3. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 2503 / 28833
  4. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 2376 / 2598
  5. Как Femen Путина с днем рождения поздравляла 2179 / 2470
  6. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 1911 / 2128
  7. Появились подробности смерти 54-летнего спортсмена на марафоне в Киеве 1894 / 2092
  8. В Украине выпал первый снег 1763 / 1941
  9. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 1730 / 1930
  10. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 1580 / 2281
  1. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 20 / 28833
  2. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 19 / 5159
  3. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 15 / 1487
  4. 8 причин прокрастинации. Почему люди не доводят начатое до конца 13 / 1589
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 12 / 2281
  6. Сердечная боль. 5 способов предотвратить инфаркт 9 / 3005
  7. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 9 / 2598
  8. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 8 / 6172
  9. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 8 / 2128
  10. Сегодня над Украиной будут летать дракониды – октябрьский метеорный поток 7 / 1930
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.