Главы государств обсудили и сотрудничество в энергетической сфере

Украина и Турецкая Республика углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной и авиакосмической сферах. Об этом в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Мы можем констатировать, что углубляется сотрудничество в оборонной, оборонно-промышленной, авиакосмической сферах. И сегодняшние наши договоренности безусловно будут способствовать повышению и наращиванию масштабов сотрудничества по указанным направлениям", – сказал Порошенко.

Также главы государства обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

"Будут открываться новые маршруты авиа и паромного сообщения между нашими странами", - добавил Порошенко.

Кроме того Порошенко заявил, что Украина имеет значительный опыт и развитую научно-практическую базу для содействия развитию атомной энергетики Турецкой Республики.