Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд

Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов. Об этом сегодня, 9 октября, в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина.

В свою очередь Порошенко добавил, что делегации Турции и Украины детально обсудили взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Только за шесть месяцев текущего года товарооборот между Украиной и Турцией вырос почти на 20%. Значительно повысился уровень турецких инвестиций в экономику Украины. Турция вошла в топ-5 торговых партнеров Украины и в топ-10 иностранных инвесторов в Украине", – заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что долгожданное двустороннее соглашение о защите инвестиций и изменения, которые были внесены в соглашение о избежании двойного налогообложения придадут дополнительный толчок двустороннему взаимодействию.

Напомним, сегодня, 9 октября, Украина и Турция также подписали девять межгосударственных документов.