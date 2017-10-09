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Главная » Страна » Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд

Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд

Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд
Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко / Фото: president.gov.ua

Делегации детально обсудили взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах

09.10.17 17
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Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до 10 миллиардов долларов. Об этом сегодня, 9 октября, в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина.

В свою очередь Порошенко добавил, что делегации Турции и Украины детально обсудили взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Только за шесть месяцев текущего года товарооборот между Украиной и Турцией вырос почти на 20%. Значительно повысился уровень турецких инвестиций в экономику Украины. Турция вошла в топ-5 торговых партнеров Украины и в топ-10 иностранных инвесторов в Украине", – заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что долгожданное двустороннее соглашение о защите инвестиций и изменения, которые были внесены в соглашение о избежании двойного налогообложения придадут дополнительный толчок двустороннему взаимодействию.

Напомним, сегодня, 9 октября, Украина и Турция также подписали девять межгосударственных документов.

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