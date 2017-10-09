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Япония готова поставлять оборудование для харьковского военного госпиталя

Япония готова поставлять оборудование для харьковского военного госпиталя
Фото из открытых источников

Харьковская область также готова участвовать в проектах по энергозамещению, экологии, образованию и науке

09.10.17 69
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Япония готова реализовать новый проект по поставке оборудования в медицинские учреждения Харьковской области, в которых проходят лечение и реабилитацию участники АТО. Об этом заявил заместитель главы миссии, советник-министр Посольства Японии в Украине Мичио Харада, передает сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"Это поставка оборудования в Харьковский областной госпиталь", – заявил Харада на встрече с главой Харьковской областной государственной администрации Юлией Светличной.

Светличная отметила, что Харьковская область заинтересована в реализации подобных проектов, способствующих укреплению материальной базы и медицинских учреждений, в которых проходят лечение и реабилитацию воины АТО, а также готова участвовать в продолжении реализации проекта по энергозамещению и в программе правительства Японии, касающейся сферы экологии.

"Харьковская область может эффективно реализовывать те проекты, которые Япония внедряет на территории Украины", – сказала Светличная.

Она также предложила Хараде рассмотреть варианты реализации программ в сфере образования и науки – в частности, возможности повышения квалификации харьковских преподавателей и студентов – в том числе из вузов, готовящих специалистов в сфере IT.

В свою очередь Харада сообщил, что планирует встретиться с представителями харьковских IT-компаний, а также предложил следующей весной пригласить представителей японских компаний в Харьков, чтобы они могли увидеть, возможности, которые есть в регионе.

Светличная пообещала, что со стороны обладминистрации будет оказана необходимая помощь для подготовки такой встречи.

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