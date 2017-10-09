Турция поддерживает решение конфликта на Донбассе с помощью Минска, – Эрдоган

Проблема может быть разрешена только на основе международного права и территориальной целостности Украины

Турция поддерживает урегулирование конфликта на востоке Украины с помощью минского процесса. Об этом 9 октября заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает РБК-Украина.

"Нашим наибольшим желанием является завершение конфликта на востоке Украины как можно скорее. Мы подчеркиваем, что проблема может быть решена только на основе международного права и территориальной целостности Украины. В рамках этого поддерживаем минский процесс", – заявил Эрдоган.

Он также отметил, что Турецкая Республика прилагает все усилия для освобождения заключенных Россией крымских татар и не признает незаконную аннексию Крыма.