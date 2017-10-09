В штате Калифорния, США, 8 октября одновременно вспыхнули пять лесных пожаров. Объявлена эвакуация местного населения. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на телеканал CBS.
Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в трех округах – Напа, Сонома и Юба.
Тушение пожаров усложнено из-за сильных порывов ветра.
Из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к зоне пожаров, начата эвакуация населения.
Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших.
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