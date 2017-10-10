Боевики 12 раз нарушили перемирие в зоне АТО

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы 12 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр АТО, значительно возросла активность боевиков на Луганском направлении. В частности, из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в районе Станицы Луганской, Валуйского, Новоалександровки, Трехизбенки.

На Приморском направлении боевики в течение нескольких часов обстреливали из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов украинские опорные пункты неподалеку Гнутово. В ответ военнослужащие сил АТО применяли весь спектр незапрещенного пехотного вооружения. В результате этого противостояния один военный был ранен, другой - получил боевую травму.

На Донецком направлении вечером было относительно спокойно. Лишь вблизи Зайцево зафиксирован непродолжительный обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий двое украинских военных были ранении, еще двое получили боевые травмы.