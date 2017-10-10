Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

Во вторник, 10 октября, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса.

Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня публикации. Он на год продлевает особый статус неподконтрольных Украине участков донецкой и луганской областей.

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Напомним, что этот документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Напомним, Петр Порошенко подписал закон 7 октября.