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Реинтеграция Донбасса

Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу
Фото: presalibera.net

Документ на год продлевает особый статус неподконтрольных Украине участков донецкой и луганской областей

10.10.17 46
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Во вторник, 10 октября, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса.

Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня публикации. Он на год продлевает особый статус неподконтрольных Украине участков донецкой и луганской областей.

Напомним, что этот документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Напомним, Петр Порошенко подписал закон 7 октября.

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