Киев и Анкара отменили двойное налогообложение

Украина и Турция договорились об отмене двойного налогообложения между странами.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов
Подписание протокола направлено на предотвращение двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.
"Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Турции в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении.
Предполагается, что отмена двойного налогообложения создаст благоприятные условия для инвесторов Украины и Турции, будет стимулировать деловую инициативу предпринимателей, урегулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.
Напомним, Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд.