Киев и Анкара отменили двойное налогообложение

Предполагается, что это создаст благоприятные условия для инвесторов Украины и Турции

Украина и Турция договорились об отмене двойного налогообложения между странами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов

Подписание протокола направлено на предотвращение двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.

"Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Турции в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Предполагается, что отмена двойного налогообложения создаст благоприятные условия для инвесторов Украины и Турции, будет стимулировать деловую инициативу предпринимателей, урегулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.

Напомним, Украина и Турция намерены увеличить товарооборот до $10 млрд.