Решение о законе "Об образовании" Венецианская комиссия примет в декабре

Венецианская комиссия Совета Европы вынесет заключение относительно закона Украины "Об образовании" к декабрьской сессии.
Об этом информировали в секретариате Венецианской комиссии, сообщает УНИАН.
"Заключение готовится к декабрьской сессии Венецианской комиссии", - сообщили в секретариате.
Отметим, ранее сообщалось, что правительство Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.
Напомним, Будапешт хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.