В президентский закон о Донбассе внесут и Крым, - Луценко

Вопрос деоккупации Крыма будет внесен в качестве правки в президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявила народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире 5 канала.

"Уже учтено много предложений и еще будут, потому что сейчас поступают предложения, которые будут учитываться. Что уже учтено – в первую очередь в этом законе появится, возможно, раздел или статья о том, что Украина так же будет осуществлять определенные инструменты и будет проводить определенные международные меры по освобождению и деоккупации Крыма", - сказала она.

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По ее словам, основные претензии к президентскому законопроекту, которые поступали от представителей крымско-татарского народа - почему в документе не звучит тема Крыма.

"Будет звучать. Следующее, наши мажоритарщики, особенно те, что с Донбасса, хотят предложить дополнительные инструменты по мирному урегулированию и возвращению Донбасса в Украину и другое", - добавила Луценко.

Напомним, методология возвращения Крыма и Донбасса будет разной.