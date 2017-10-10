Сало в сентябре рекордно подорожало

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что в сентябре в Украине заметно подорожало мясо, сало и молочные продукты. А лук и гречка стали немного дешевле. Об этом Дорошенко написал в Facebook.

"Сентябрь, как и прогнозировалось нашими экспертами, стал месяцем существенного подорожания мяса и яиц. Всего за месяц стали дороже более 65% так называемых социальных продуктов питания", - написал эксперт.

По его данным, сало добавило за сентябрь 8,7 грн. на одном килограмме, сливочное масло - 5 грн., говядина - 3,2 грн., яйца и вареная колбаса - 2,5 грн., свинина, курица в тушке и мягкий сыр - 1,5 грн.

На конец сентября килограмм сала в среднем по Украине стоил 60 грн., сливочное масло - 149,2 грн., говядина - 111,2 грн., яйца - 19,4г грн. за десяток, колбаса вареная - 72,7 грн., свинина - 102,9 грн., курица в тушке - 55,4 грн., сыр жирностью 9% - 96,1 грн.

По данным Госстата, в сентябре сало больше всего подорожало в Одесской области - почти на 24 грн. на одном килограмме, сливочное масло на Кировоградщине - на 13,8 грн., говядина в Одесской области - на 11,4 грн., яйца в Хмельницкой добавили 4,3 грн. на одном десятке, вареная колбаса в Запорожской области - 9,6 грн., свинина в Одесской области - 11 грн., курица в тушке в Кировоградской области - 3,6 грн. и мягкий сыр во Львовской области - 4,4 грн. Ценовые рекорды в сентябре ставила именно Одесская область.

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А вот гречка и овощи стали дешевле. Гречки подешевела на 1,5 грн., лук - на 90 копеек, капуста, картофель и свекла - на 60 копеек на килограмме.

Гречка в среднем стоит 22,8 грн. за килограмм, лук - 6 грн., капуста - 5,4 грн., картофель - 6,3 грн., а свекла 5,4 грн. за килограмм.

Снижение цен на овощи в сентябре говорит о том, что производители хотят избавиться от них как можно скорее. И падающая цена в первый месяц осени может говорит о подорожании овощей зимой и весной.

Причина значительных ценовых колебаний между регионами объясняется чаще всего невысоким уровнем конкуренции по некоторым продуктам.