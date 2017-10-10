В Генштабе опасаются диверсий на военных объектах

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предложили ввести запрет на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над военными складами, арсеналами и базами.
В связи с этим ведомство инициирует внесении изменений в ряд нормативно-правовых документов Государственной службы по надзору за обеспечением безопасности авиации.
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"В частности, в Положение об использовании воздушного пространства Украины… и Методические указания по выполнению требований пункта 83 Положения об использовании воздушного пространства Украины", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Напомним, в США вертолет столкнулся с дроном.