В воскресенье пройдет Всеукраинский марш в защиту животных

Участники протеста хотят привлечь внимание общественности к проблемам жестокого обращения с животными. Активисты убеждены: живодеры и садисты должны сидеть в тюрьмах, а не насмехаться над судами и убивать тысячи бездомных животных. Организаторы также требуют запретить эксплуатацию животных в цирках и притравочные станции, где животные превращаются в тренажеры для убийств, и призывают украинцев отказаться от натурального меха.

Свою поддержку событию уже выразили представители многих общественных организаций и известные украинцы, среди которых победительница "Евровидения" Джамала. "Дикие животные должны жить на воле, а не развлекать людей. Львы в цирке, экзотические звери, которым тяжело жить в нашей среде, постоянно страдают. Мы должны прекратить издевательства над животными! В 21-м веке это недопустимо!" — считает певица.

Присоединился к поддержке зоозащитного марша и паралимпийский чемпион Андрей Демчук: "Только сами придерживаясь прав и добившись уважения прав друзей наших меньших другими, мы имеем право требовать уважения прав человека!".

В Киеве митинг стартует 15 октября в 12:00 в парке имени Тараса Шевченко.