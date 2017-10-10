Максакова считает, что к убийству Вороненкова Тюрина подтолкнуло ФСБ

Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова неоднозначно комментирует результаты украинского следствия, которое обвинило в заказе ее бывшего мужа, российского "авторитета" Владимира Тюрина.

В интервью "112 Украина" она сначала сказала, что в такую версию не верит, а потом сама себя опровергла, что это сделал все-таки Тюрин.

Мария уверена, что в истории замешано ФСБ, которое мстило Вороненкову за его антикоррупционные расследования. А вот с ролью Тюрина все не так однозначно.

"Что касается Тюрина и его личного мотива – он у него был, но недостаточный для того, чтобы производить такие дерзкие действия на территории другого государства. Да, он ненавидел мою личную жизнь, любую... Но этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Он просто ему был дискомфортен, но он ничего не стал бы делать", - заявила Мария.

"Всем этим процессом ФСБ занимались не два и не три дня. Это было хорошо спланированное и хорошо подготовленное убийство. Безусловно, они использовали Тюрина, который совместил "приятное с полезным". Он сделал то, что он хотел бы сделать, но не посмел бы. Вопрос в том, что они будут теперь с ним делать? Зачем он им такой бестолковый нужен, который все это нелепо делает", - сказала Максакова.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата застрелил нападавшего, однако и сам получил ранения.