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Главная » Страна » В ВСУ уверяют, что 80% военных безоговорочно доверяют руководству
В ВСУ уверяют, что 80% военных безоговорочно доверяют руководству
Воины АТО / Фото: Пресс-центр штаба АТО

В ВСУ уверяют, что 80% военных безоговорочно доверяют руководству

Морально-психологическое состояние бойцов улучшается

10.10.17 15
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Уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих в зоне АТО в настоящее время определяется как "удовлетворительный", а более 80% военных безоговорочно доверяют своему непосредственному руководству. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский, передает Интерфакс-Украина.

"В ходе мониторинга, анализа и целевого опроса личного состава, который выполняет задачи в районах проведения АТО, было установлено, что уровень морально-психологического состояния военнослужащих определяется как "удовлетворительный", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Грунтковского, моральное состояние личного состава и готовность украинских военных выполнять поставленные задачи возросли в сравнении с предыдущим годом.

"Сейчас более 75% военнослужащих оценивают себя как полностью готовых к выполнению задач, 81% опрошенных указывают на безоговорочное доверие к непосредственным командирам (начальникам)", - рассказал он.

Представитель Генштаба проинформировал, что психологическую поддержку в группах внутренней коммуникации в 2017 году получили около 6,5 тыс. военных, в специализированных медицинских учреждениях психологическую реабилитацию прошли 2063 человек, в том числе за пределами Украины 75 военнослужащих и членов их семей (Македония, Грузия).

В разных регионах Украины и гарнизонах проведено 64 тренинги для 480 военнослужащих с участием специалистов из Польши и Хорватии, психологов общественных и волонтерских организаций.

Генштаб заключил 6 меморандумов с общественными организациями Украины о сотрудничестве в сфере предоставления услуг по психологической помощи и реабилитации. Подготовлено и распространено в войсках более 3 тыс. экземпляров методических пособий.

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