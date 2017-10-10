Завтра Порошенко выступит на заседании ПАСЕ

В среду, 11 октября, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Страсбург, где выступит на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"11 октября 2017 президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Страсбург. Президент Украины выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Кроме того, у Порошенко запланирована встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Президент также примет участие в церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

Напомним, 9 октября по итогам переговоров президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана была достигнута договоренность увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов.