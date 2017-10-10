В оккупированном Крыму происходят колоссальные нарушения норм и стандартов ЮНЕСКО

В МИД Украины считают, что ЮНЕСКО нужно ввести прямой мониторинг на оккупированном полуострове

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что нарушение норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму - это серьезный вызов международному сообществу.

Об этом заявил заминистра иностранных дел, представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО Сергей Кислица во время выступления на пленарном заседании 202-й сессии Исполнительного совета, который проходит в Париже, сообщили в пресс-службе МИД.

В частности, руководитель украинской делегации привел факты вопиющих нарушений прав человека на территории оккупированного полуострова и подчеркнул важность объединения усилий международного сообщества для решения проблемы незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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"ЮНЕСКО должна реагировать на динамические изменения современного мира. Огромный потенциал Организации должен быть использован в полном объеме. Лакмусовой бумажкой на способность ЮНЕСКО находить адекватные ответы на вызовы ХХ века должно стать введение прямого мониторинга в Крыму", - отметил Кислица.

В этой связи он выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО относительно параметров мониторинга. Кроме того, Кислица привлек внимание к решению нынешней сессии рекомендовать Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в ноябре 2017 в Париже, создать на базе Малой академии наук Украины Центр ЮНЕСКО категории 2.

Заместитель министра также поблагодарил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову, мандат которой завершается в этом году, за ее многолетний вклад в деятельность Организации.

Напомним, 20 сентября заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт заявил, что эксперты будут осуществлять прямой мониторинг ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции Организации.