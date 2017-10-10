Военные стали меньше совершать преступлений

За девять месяцев 2017 года количество нарушений и преступлений, совершенных украинскими военнослужащими, уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский, передает Интерфакс-Украина.

"В сравнении с 2016 годом удалось достичь улучшения морально-психологического состояния и состояния военной дисциплины, прежде всего, в воинских частях, которые выполняют задачи в районах проведения АТО. С начала 2017 года в ВСУ отмечается уменьшение общего количества событий и преступлений на 9%", - отметил он.

Количество случаев незаконного обращения с оружием и боеприпасами и связанных с этим преступлений снизилось на 5%. На 30% уменьшилось количество ДТП с участием военнослужащих.

Кроме того, по данным Грунтковского, на 36% сократилось количество небоевых потерь личного состава, наблюдается уменьшение количества преступлений.