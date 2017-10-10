В Днепре коммунальщикам пришлось устроить настоящую спецоперацию, чтобы расчистить свалку мусора в одной из квартир.

Соседи стали заложниками женщины, которая полностью завалила свое жилище хламом, говорится в сюжете ТСН.

Дворники сначала умоляли хозяйку квартиры открыть дверь, однако в ответ услышали только брань. Наконец дверь открыли запасным ключом, а женщину оттеснили от места событий.

Увиденное удивило даже опытных коммунальщиков – квартира была забита мусором до самого потолка.

"Здесь солдат нужно пару взводов! Там не на один день работы", - оценили объем работ шокированные дворники.

Среди куч мусора находили старые игрушки, разбитую мебель и даже мертвых животных. Соседи говорят, что весь этот хлам владелица собирала пять лет и трамбовала по комнатам. Ситуация обострилась, когда умерла ее мать – единственная родственница. Люди своими силами пытались помочь женщине, но тщетно. Терпение жителей лопнуло, потому что из-за мусора перестали работать коммуникации.

Ввиду опасности для людей коммунальщики и прибегли к радикальным методам уборки дома.

"К сожалению, других методов справиться с этой проблемой не существует. Любое короткое замыкание – это проблема, невозможно до квартиры добраться. Проходы шириной 30 сантиметров, которыми она пыталась передвигаться", - рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

В доме насчитали хлама на восемь грузовиков.