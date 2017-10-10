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Главная » Страна » Штепа говорит, что в 2014 году выполняла указания Пашинского и Наливайченко
Штепа говорит, что в 2014 году выполняла указания Пашинского и Наливайченко
Неля Штепа / Фото: youtube.com

Штепа говорит, что в 2014 году выполняла указания Пашинского и Наливайченко

Экс-мэр Славянска жалуется, что теперь они не идут в суд

10.10.17 302
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Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявляет, что свои действия во время захвата в 2014 году сепаратистами госучреждений она согласовывала с исполняющим обязанности Администрации президента Сергеем Пашинским и главой СБУ Валентином Наливайченко. Об этом она рассказала в интервью изданию Новости Донбасса.

"Я говорила с Пашинским каждую минуту. У меня есть телефон, есть распечатка, что он мне звонил, ну, наверное раз 100 за эти три дня (когда захватывали госучреждения в городе - ред.)", - сказала она.

"Во-первых, на первый день они (Пашинский, - ред.) хотели, чтобы я освободила заложников, которые были в здании милиции. Мы все сделали. Потом он начал говорить, что я должна ездить по городу и смотреть, сколько их человек и где они находятся (боевиков, – ред.). Мы это делали. Пашинский мне звонил каждые 5 минут, каждые. И ночью, и вообще просто", - добавила Штепа.

Она также рассказала, что кроме Пашинского звонил Валентин Наливайченко.

"Звонил Пашинский, Наливайченко, но с самим Турчиновым я не говорила. Но Наливайченко и Пашинский мне постоянно говорили, что это указание Турчинова", - сказала она.

Штепа заявляет, что их приглашали на заседание суда.

"Но они не идут. Понимаете, это же такая ситуация, сегодня я виновата, а завтра они приходят и с них начнут спрашивать. А почему вы и не приехали? Почему послали женщину к зданию милиции?", - сказала она.

Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". 

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