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Главная » Страна » Дорога Дрогобыч-Трускавец может обвалиться в любой момент (карта)

Дорога Дрогобыч-Трускавец может обвалиться в любой момент (карта)

Дорога Дрогобыч-Трускавец может обвалиться в любой момент (карта)
Фото Петра Закусило, zaxid.net

Трещины на дороге появились после недавнего обрушения карстовых пустот заброшенных калийных шахт

10.10.17 340
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На автомобильной дороге, соединяющей Трускавец и Дрогобыч, обнаружили многочисленные трещины, которые появились там после недавнего обрушения карстовых пустот заброшенных калийных шахт. Эти же пустоты тянутся и под основной автодорогой со всеукраинского курорта. По словам специалистов, ее обвал – это лишь вопрос времени. Сейчас здесь разрешено движение только легкового транспорта.

Специалисты уже разрабатывают план альтернативной дороги, передает Zaxid.net.

Вследствие масштабного обрушения карстовых пустот 30 сентября возле Трускавца на отрезке дороги Трускавец – Дрогобыч образовалось 5 трещин, которые зафиксировала Служба автомобильных дорог Львовщины. В понедельник, 9 октября, трещины выделили белой краской, чтобы наблюдать за динамикой их разрастания.

"Речь идет о территории протяженностью примерно 2 км. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям области от 30 сентября здесь запрещено движение габаритного транспорта, объезд происходит через Стебник. Сейчас Ивано-Франковский институт нефти и газа анализирует состояние этих дорог", - отметил Андрей Ванивский, заведующий сектора по вопросам гражданской защиты Дрогобычской РГА.

По словам начальника Службы автомобильных дорог во Львовской области Руслана Кандибора, на дороге есть угроза обвала, следовательно, вероятнее всего, эту дорогу вообще закроют для транспорта.

"В любой момент может быть обвал и эту дорогу вообще закроют. Пока по этой дороге может ездить только легковой транспорт, на этом отрезке дороги установлены знаки о том, что здесь запрещены остановки и есть ограничения габаритного транспорта", – отметил он.

На уточняющий вопрос о том, почему дорогу не закроют для движения всего транспорта, если обвал может произойти в любой момент, Кандибор ответил, что "не наблюдают явной угрозы" обвала, и отдельное решение о запрете транспорта должна вынести комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, по словам начальника Службы автомобильных дорог во Львовской области, сейчас в области разрабатывают план альтернативной дороги до Трускавца.

Напомним, 30 сентября в результате ночного землетрясения вблизи Дрогобыча и Трускавца Львовской области образовалась пропасть диаметром 300 метров и глубиной до 50 метров. По данным ГСЧС, эпицентр землетрясения был расположен в 6,2 км от пропасти на глубине более 2 км. Пока нет окончательных выводов специалистов о том, что именно вызвало обвал породы.

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