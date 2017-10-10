10 октября в Калиновском районе Винницкой области столкнулись БТР и легковой автомобиль. Пострадавший водитель легковушки доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы. Угрозы его жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Предварительно следствием установлено, что водитель БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу Житомир - Могилев-Подольский, не предоставил преимущества в движении автомобилю "Пежо эксперт", - говорится в сообщении.

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Следственным отделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок или без такового.

Фото: VN.20MINUT.UA