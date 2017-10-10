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<span class="label red">Фото</span> Укроборонпром представил новый БТР
Фото: ukroboronprom.com.ua

Фото Укроборонпром представил новый БТР

Машину оснастили усиленной бронезащитой

10.10.17 56
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На международной выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве Укроборонпром впервые представил разработанный специалистами "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" БТР-4МВ1.

"Благодаря изменениям в передней части бронированной машины, а также ее технологическому решению в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО, удалось достичь принципиально нового уровня защиты БТР-4", - говорится в сообщении.

При создании бронетранспортера разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты, что позволяет в полевых условиях оперативно заменять элементы верхнего слоя брони.

Благодаря этим мерам защиты БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинских военных.

БТР-4МВ1 тяжелее обычной версии только на 2-3 тонны. Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений: максимальная скорость - 110 км/ч. Кроме того, БТР-4МВ1 сохранил возможность форсирования водных преград вплавь со скоростью до 10 к /ч.

"БТР-4МВ1 - является машиной, которая обеспечивает защиту экипажа на высшем уровне, для этого класса бронетехники. А благодаря модульному подходу в бронировании и наличии многоцелевых отсеков, которые позволяют устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, мы теперь можем за минимальное время переоснастить БТР-4МВ1. Кроме того, использование боевых модулей также позволяет проводить замену вооружения боевой машины", - заявил директор "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" Алексей Бабич.

Он добавил, что БТР-4МВ1 возможно за короткое время приспособить к выполнению любой задачи - от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты.

Фото: ukroboronprom.com.ua

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