Включать тепло киевлянам будут в течение 10 дней

Запуск тепла в жилые дома столицы будет происходить по определенному графику, которого требует технология безопасного и стабильного старта отопительного сезона – в течение 7-10 дней.

Это необходимо для того, чтобы избежать повышенной аварийности во время запуска тепла.

Об этом в эфире телеканала "112" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Подключение жилого фонда начнется после того, как среднесуточная температура в течение трех дней составит ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо придерживаться установленного технологического графика. Киев имеет одну из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе. Для запуска теплоносителя в более чем 2,6 тысячи километров тепловых сетей, более 11 тысяч многоквартирных домов необходимо до 10 дней. В прошлом попытки некоторых чиновников путем административных решений за 2-3 дня начать отопительный период приводили к увеличению количества гидравлических ударов и повреждению тепловых сетей. Поэтому, учитывая высокий уровень изношенности трубопроводов в Киеве, мы должны обеспечить постепенное вхождение в сезон отопления", – отметил он.

По словам Петра Пантелеева, с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы. Подключение этих учреждений осуществляется по заявкам их администраций.

Также чиновник сообщил, что 100% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными ЖЭКами, получили акты готовности.

"Есть определенное количество домов внутренней самоорганизации – ОСМД и ЖСК, которые еще в процессе получения документов. Но город активно включается в этот процесс, чтобы все здания получили тепло вовремя", – сказал заместитель председателя КГГА.

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