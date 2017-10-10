Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Включать тепло киевлянам будут в течение 10 дней

Включать тепло киевлянам будут в течение 10 дней

Включать тепло киевлянам будут в течение 10 дней
novosti.err.ee

Так того требует технология безопасной эксплуатации теплосетей

10.10.17 35
000

Запуск тепла в жилые дома столицы будет происходить по определенному графику, которого требует технология безопасного и стабильного старта отопительного сезона – в течение 7-10 дней.

Это необходимо для того, чтобы избежать повышенной аварийности во время запуска тепла.

Об этом в эфире телеканала "112" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Подключение жилого фонда начнется после того, как среднесуточная температура в течение трех дней составит ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо придерживаться установленного технологического графика. Киев имеет одну из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе. Для запуска теплоносителя в более чем 2,6 тысячи километров тепловых сетей, более 11 тысяч многоквартирных домов необходимо до 10 дней. В прошлом попытки некоторых чиновников путем административных решений за 2-3 дня начать отопительный период приводили к увеличению количества гидравлических ударов и повреждению тепловых сетей. Поэтому, учитывая высокий уровень изношенности трубопроводов в Киеве, мы должны обеспечить постепенное вхождение в сезон отопления", – отметил он.

По словам Петра Пантелеева, с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы. Подключение этих учреждений осуществляется по заявкам их администраций.

Также чиновник сообщил, что 100% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными ЖЭКами, получили акты готовности.

"Есть определенное количество домов внутренней самоорганизации – ОСМД и ЖСК, которые еще в процессе получения документов. Но город активно включается в этот процесс, чтобы все здания получили тепло вовремя", – сказал заместитель председателя КГГА.

Напомним, Зубко уверяет, что Украина готова к зиме.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве ночью ограничат движение на Московском мостуЗубко: Украина готова к отопительному сезону уже на 100%В Киеве стартовал отопительный сезон

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5605
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5819
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4111
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3212
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2622
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1414
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3767
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2431
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2556
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1846
  1. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 8588 / 9777
  2. Суд обязал испанскую полицию взять под охрану парламент Каталонии 6762 / 7464
  3. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4312 / 4802
  4. Сало в сентябре рекордно подорожало 2221 / 2438
  5. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 2003 / 2221
  6. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 1965 / 2160
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1926 / 59063
  8. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 1718 / 1870
  9. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1630 / 1795
  10. "Хаббл" сфотографировал галактику-"рекордсмена" 1537 / 1742
  1. Марафон хомячков. Участие в Революции Достоинства по факту не дает никому достоинства 16 / 1870
  2. Простая арифметика. Как научить детей учиться 16 / 3767
  3. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100345
  4. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 14 / 2160
  5. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 14 / 9777
  6. Буковель, самолеты МАУ и здание "1+1" должны быть проданы Приватбанком, - НБУ 9 / 2221
  7. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 9 / 5605
  8. Искать по-серому. Как работают частные детективы в Украине 7 / 1032
  9. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 7 / 29313
  10. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 81609
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.