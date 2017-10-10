Третий не лишний. Что показали переговоры Волкера и Суркова в Белграде

Под занавес минувшей недели в Белграде состоялась встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Ключевая тема переговоров — перемирие на востоке нашей страны. Случайность или совпадение, но факт остаётся фактом: именно в часы американо-российских переговоров в зоне АТО серьёзно активизировались обстрелы.

Следуя традициям дипломатической конспирологии, и Волкер, и Сурков об итогах встречи высказались лаконично: договорились договариваться. Отдуваться за всех и вся пришлось министру иностранных дел Сербии Ивицу Дачичу. Впрочем, и он на конкретику был крайне скуп. Дачич лишь подтвердил сам факт встречи и заявил, что переговоры в Белграде являются "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии". В общем, как говорил, экс-президент Янукович, остальное додумайте сами.

Курт Волкер, которого эксперты называют политическим "ястребом", непосредственно перед встречей с Сурковым написал в своём Твиттере, что участники сфокусируются на "возможностях ускорения реализации минских соглашений и восстановлении территориальной целостности Украины". В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что цель переговоров Волкера и Суркова — "сверить часы между двумя странами".

По информации Фокуса, одним из главных вопросов, обсуждаемых в ходе существенно затянувшейся по времени встречи (несмотря на сверку часов), стало прибытие миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Отметим, что ещё 5 сентября Владимир Путин заявил, что поддерживает эту идею. Но тут традиционно не обошлось без нескольких "но". Президент РФ выдвинул такие условия: миротворцы должны находиться исключительно на линии разграничения между украинскими военными и боевиками "ЛНР/ДНР", а в их задачи должна входить только защита наблюдателей ОБСЕ. А вот Пётр Порошенко ещё за два года назад предлагал ввести "голубые каски" на Донбасс, причём на всю его часть, где по сегодняшний день продолжается конфликт, а не только на линию разграничения. И позиция Киева остаётся неизменной.

"Волкер чётко сказал: Россия ответственна за то, что происходит на Донбассе, и она является страной-агрессором"

Если бы Волкер и Сурков нашли переговорные точки соприкосновения, итог их диалога стал бы достоянием широкой общественности. А поскольку этого не произошло, по всей видимости, это была не первая и не последняя встреча в подобном закрытом формате тет-а-тет.

Впервые Курт Волкер и Владислав Сурков встречались 21 августа в Минске. По словам спецпредставителя Госдепартамента США, тогда "произошёл глубокий и откровенный разговор". Кроме того, Волкер отдельно подчеркнул, что Сурков произвёл на него впечатление "серьёзного и умного человека, с которым стоит вести диалог".

В администрации Барака Обамы пост спецпредставителя США по Украине занимала Виктория Нуланд. С момента аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе она в качестве посредника постоянно курсировала между Вашингтоном, европейским столицами, а также, понятное дело, Киевом и Москвой. Между тем её позицию, которая, впрочем, соответствовала линии бывшего хозяина Белого дома в украинском вопросе, называли слишком абстрактной, мягкой и даже пластилиновой.

А вот пришедший ей на смену Курт Волкер, напротив, удивительно прямолинеен как для дипломата. С момента назначения (а это июль) он уже отправил ряд предельно жёстких месседжей в адрес РФ. "Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны в Европе, меняя границы с использованием военной силы. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдовы, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров", — заявил Волкер в одном из интервью.

Фигура Курта Волкера, который, кстати, аккурат после своего назначения посетил Донбасс, интересна сама по себе. Карьерный старт — должность аналитика Центрального разведывательного управления (1986 г.). В 1988-м Волкер начал работать в Госдепартаменте США в качестве сотрудника дипломатической службы в Министерстве иностранных дел. В 1998-м стал первым секретарём миссии США в НАТО. С 2008-го по 2009 год был постоянным представителем США при Альянсе, после чего стал исполнительным директором Института Джона Маккейна, которого принято считать проукраинским политиком.

"Россия настроена очень решительно, и её можно остановить только военными действиями. Украина к этому готова, а вот другая часть Европы ещё нет. Украине требуется гораздо больше поддержки и от Европы, и от США", — заявил Волкер в самом начале боевых действий на Донбассе в 2014 году.

Итоги переговоров Волкера и Суркова для Фокуса прокомментировал Алексей Гарань, профессор политологии НаУКМА:

— Надо понимать, что существуют постоянные двухсторонние американо-российские контакты. Сейчас они рассматриваются нашими партнёрами, как дополнительные к нормандскому формату, поскольку США тут формально не принимают непосредственного участия. Поэтому мы имеем такой тренд. Следует отметить, что сегодня американцы занимают более жёсткую позицию, которую и озвучивает Волкер. Детали встреч Волкера и Суркова не разглашаются, и это объяснимо, поскольку речь идёт о рабочих переговорах.

Почему встреча состоялась в Белграде? Сурков — невыездной, он не может поехать в страны Евросоюза и в США, поэтому выбор невелик. Надо отметить, что с российской стороны по итогам встречи звучали позитивные сигналы, дескать, в ходе переговоров не возникало принципиальных расхождений и так далее. Однако на самом деле ещё после первой встречи с Сурковым Волкер чётко сказал: Россия ответственна за то, что происходит на Донбассе, и она является страной-агрессором.

Дамокловым мечом над РФ продолжает висеть вопрос летального оружия, а это — дополнительный элемент давления на Кремль. Недавно, как известно, были существенно увеличены американские санкции в отношении РФ. С украинской же стороны имеет место формальное продолжение действия закона, который у нас упрощённо называют Законом "Об особом статусе Донбасса". Это даёт дополнительные козыри США, Франции и Германии говорить о том, что украинская сторона, в отличие от российской, выполняет свои обязательства.