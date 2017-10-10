Военная прокуратура обнаружила нарушения еще на одном складе боеприпасов

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины выявила нарушения в сфере использование бюджетных средств, выделенных на обустройство арсенала вооружения в городе Ичня Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что в июле текущего года командование воинской части и коммерческая структура заключили договор относительно проведения ремонтных работ грузовой платформы в местах хранения боеприпасов и других средств поражения на общую сумму 199 тыс. грн, были перечислены средства на счет исполнителя, и составлены и утверждены акты выполненных работ, которые не соответствуют действительности. Во время осмотра территорий воинской части выяснено, что указанные работы на объекте не завершены, и должный контроль качества и полноты их выполнения комиссией воинской части не проводился", – говорится в сообщении.

Кроме того, были обнаружены нарушения в организации хранения и размещения боеприпасов, их охраны и противопожарной безопасности.

На заместителя командира и руководителя комиссии – начальника хранения воинской части составлены административные протоколы.

В то же время военная прокуратура отмечает, что она не имеет права проверять воинские части и организации на предмет соблюдения ими действующего законодательства. В данном же случае выполняла поручение в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту диверсии на территории 48 Арсенала города Калиновка Винницкой области и одновременного принятия комплекса мер, направленных на устранение нарушений на других складах боеприпасов.

Еще в 2010-2011 годах Черниговский областной совет неоднократно рассматривал вопросы, связанные с хранением арсенала под Ичней. В частности, в июне 2011-го он принимал обращение к президенту и Кабинету министров Украины, в котором просил выделить средства на вывоз и утилизацию устаревших боеприпасов. Тогда отмечалось, что недалеко от райцентра Ичня находится один из крупнейших в Украине складов боеприпасов, где их хранится почти 160 тыс. тонн. Из них 33 тыс. тонн являются устаревшими и подлежат утилизации. Поступало ли финансирование и принимались ли необходимые меры противопожарной безопасности на арсенале – неизвестно.