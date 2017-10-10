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Стало известно, кто будет докладчиком в ПАСЕ по украинскому закону об образовании

Стало известно, кто будет докладчиком в ПАСЕ по украинскому закону об образовании
Член делегации Эстонии в ПАСЕ Андрес Херкель / Фото: Совет Европы

Для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов ассамблеи

10.10.17 1147
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Член делегации Эстонии Андрес Херкель будет докладывать во время срочных дебатов на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании.

Об этом говорится в обновленной повестке дня сессии, обнародованной на сайте ПАСЕ, передает "Радио Свобода".

Херкель является членом комитета по культуре, науке, образованию и медиа.

Также для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов, в частности, от Украины, Румынии, Венгрии, Молдовы, Бельгии, Германии, Франции.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии проведет срочные дебаты по ст. 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив запрос венгерских и некоторых других депутатов.

25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

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