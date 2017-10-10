Стало известно, кто будет докладчиком в ПАСЕ по украинскому закону об образовании

Для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов ассамблеи

Член делегации Эстонии Андрес Херкель будет докладывать во время срочных дебатов на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании.

Об этом говорится в обновленной повестке дня сессии, обнародованной на сайте ПАСЕ, передает "Радио Свобода".

Херкель является членом комитета по культуре, науке, образованию и медиа.

Также для выступления на дебатах зарегистрировались 26 депутатов, в частности, от Украины, Румынии, Венгрии, Молдовы, Бельгии, Германии, Франции.

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Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии проведет срочные дебаты по ст. 7 украинского закона "Об образовании", подтвердив запрос венгерских и некоторых других депутатов.

25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.