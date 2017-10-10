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Главная » Страна » Почти три четверти украинцев из-за нехватки средств отказывают себе в лечении, - Супрун

Почти три четверти украинцев из-за нехватки средств отказывают себе в лечении, - Супрун

Почти три четверти украинцев из-за нехватки средств отказывают себе в лечении, - Супрун
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Бесплатная медицина в Украине - это многолетняя ложь. В больницах платят практически все. И дорого

10.10.17 291
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Почти 70 % жителей Украины-за недостатка средств лечатся сами.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Бесплатная медицина в Украине - это многолетняя ложь, ведь в больницах платят все. И дорого. Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость "бесплатного" лечения, поэтому он отказывается от него или откладывает на потом. Как результат - 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств. Нам нужны серьезные решительные перемены. Прежде всего - изменение модели финансирования системы здравоохранения. Законопроекты №6327 и №6604 помогут создать условия для того, чтобы медицинская система гарантировала защиту своих граждан", - написала Супрун.

"Государство реально будет платить за медицинские услуги, оказанные каждому украинцу. Первичная, экстренная и паллиативная помощь покрываться государством на 100%. Специализированная и высокоспециализированная помощь будет покрываться в рамках программы медицинских гарантий", - написала руководительница Минздрава.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, 80% сердечно-сосудистых заболеваний регистрируют в странах с низким и средним уровнем дохода.

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