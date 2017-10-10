АТО: боевики наиболее активны на донецком и луганском направлениях

Враг синхронизирует провокации с маршрутами и временем передвижения представителей СММ ОБСЕ

10 октября в районе проведения антитеррористической противник не прекращал обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Основная активность пророссийских наемников сохранялась на донецком и луганском направлениях.

На луганском направлении ночью боевики из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета били по защитникам Крымского и станции Донец.

На донецком направлении днем ​​враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливал укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. Вооружение БМП оккупанты применяли у Песков.

На приморском направлении под утро противник почти час вел огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого. Наши бойцы оперативно и жестко ответили врагу из пехотного вооружения.

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По оперативным данным, на временно оккупированной территории боевики продолжают скрытно планировать и осуществлять огневые провокации против украинских войск.

Одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений "приказа о запрете применения оружия", российско-оккупационное командование так называемого 2 армейского корпуса выдает отдельные распоряжения об обстреле с целью открытия огня.

Нередко эти провокации боевики синхронизируют с маршрутами и временем передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Одновременно на эти обстрелы привлекают и съемочные группы подконтрольных СМИ.

О тотальном контроле свидетельствует и тот факт, что представители контрразведки ФСБ России проверяют все отснятые сюжеты, чтобы не допустить попадания в эфир кадровых российских военных.