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МИД Украины официально ответил на заявление Земана о "продаже" Крыма
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

МИД Украины официально ответил на заявление Земана о "продаже" Крыма

Трудно поверить, что это предложил президент страны, столько страдавшей от Мюнхенского сговора

10.10.17 665
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В Украине с возмущением восприняли высказывания президента Чехии Милоша Земана во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

"Попытка предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории, является абсолютно неприемлемой для современной Европы. Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, столько страдавшей от Мюнхенского сговора", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой.

"В условиях, когда тысячи украинцев погибли от рук российских оккупантов, десятки тысяч украинцев и крымских татар преследуются оккупационным режимом, это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом", – отметили в министерстве.

В то же время, в Украине высоко ценят весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах и практической помощи. Ярким примером этому является недавний визит делегации Сената Чешской Республики на Донбасс.

Напомним, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

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