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МИД Украины ответил на заявление Венгрии о пересмотре ассоциации с ЕС из-за языка
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

МИД Украины ответил на заявление Венгрии о пересмотре ассоциации с ЕС из-за языка

Решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины

10.10.17 1457
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Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС, но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"МИД Украины с удивлением воспринял заявление министра иностранных дел Венгрии П.Сийярто о пересмотре Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога. Это касается и ситуации с новым Законаом Украины "Об образовании", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что неоднократно отмечали свою открытость к предметным переговорам. На предложение украинской стороны относительно совместного посещения Закарпатья главами МИД двух стран, венгерская сторона приняла решение осуществить такой визит в одностороннем порядке.

Несмотря на это, отметили в МИД, министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в Киеве 19 октября.

"Мы готовы к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне общин и в рамках международных организаций. Мы ждем представителей венгерского парламента как в Киеве, так и на Закарпатье. Но дискуссия должна вестись на основе аргументов. Мы также приглашаем наших европейских друзей и партнеров посетить Закарпатье и пообщаться непосредственно с жителями региона для понимания ситуации на месте", – говорится в заявлении.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

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