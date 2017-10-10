Минобороны рассказали, сколько украинских военных прошли психологическую реабилитацию с начала года

С начала 2017 года в специализированных медицинских учреждениях психологическую реабилитацию прошли более 2 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В специализированных медицинских учреждениях психологическую реабилитацию прошли 2063 военнослужащих, в том числе за пределами Украины 75 военнослужащих и членов их семей (Македония и Грузия). В целом, благодаря работе 20 групп внутренней коммуникации, психологического обеспечения и психологической поддержки (помощи) в течение года мероприятиями психологической реабилитации удалось охватить более 6500 военнослужащих", – сказал Грунтковский.

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Кроме того он отметил, что по вопросам психологической реабилитации налажено взаимодействие по использованию возможностей 29 областных госпиталей ветеранов войны, 15 реабилитационных учреждений, с которыми Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО заключила соглашения о предоставлении услуг по психологической реабилитации.