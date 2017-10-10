Чехия не изменит позицию по санкциям против РФ, несмотря на заявление Земана

В МИД Чехии пока не стали комментировать часть выступления Земана о "компенсации за Крым"

В министерстве иностранных дел Чехии подтвердили, что страна не меняет своей позиции относительно санкций против России после заявления президента Чехии Милоша Земана об их отмене. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова, передает Радио Свобода.

"Позиция министерства иностранных дел, чешского правительства остается неизменной: санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до времени, пока не будут выполнены минские соглашения", - сказала Лагронова.

Пресс-секретарь заявила, что в принятии решений, а также в переоценке санкций важно единство Европейского союза, добавив, что Чехия будет поддерживать санкции, потому что не были выполнены минские соглашения.

При этом отмечается, что МИД Чехии пока не стало комментировать остальную часть выступления Земана, о том, что Киев должен договориться с Москвой о "компенсации" за Крым и мир должен смириться с захватом Крыма Россией.

Напомним, 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.