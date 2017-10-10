Поезд Львов-Москва изменит маршрут, – Укрзализныця

Маршрут поезда №74 сообщением Львов-Москва будет временно изменен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.
Изменение будет действовать с 18 по 21 октября.
В указанный период в связи с ремонтом железнодорожного моста на перегоне Богдановцы-Коржевцы поезд Львов-Москва проследует из Львова через Здолбунов, Шепетовку и Коростень без остановок, далее от станции Киев-Пассажирский по своему расписанию.
Укрзализныця просит пассажиров, которые приобрели билеты на поезд № 74 Львов-Москва от станций Тернополь, Волочиск, Подволочиск и Деражня, вернуть билеты в ближайших железнодорожных кассах. Пассажирам будет возвращена полная стоимость билета.