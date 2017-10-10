Чубаров: Предложение Земана по Крыму оскорбительно

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что предложение президента Чехии Милоша Земана по отмене антироссийских санкции и решения крымского вопроса путем выплат компенсации Украине является неприемлемым и оскорбительным. Об этом Чубаров сказал во время дискуссии "Крым – три года после", которая проходит в рамках "Форума 2000»"в столице Чехии Праге, передает Крым.Реалии.

"Одна из версий по господину Земану - зависим от Москвы, вторая версия... он хочет решать проблемы с предстоящими выборами президента путем отвлечения внимания на какие-то проблемы, которые чешского избирателя меньше волнуют. Его предложение (по Крыму, – ред.) не то, что неприемлемое, оно является оскорбительным", – подчеркнул Чубаров.

Он также призвал чешских политиков осудить подобные высказывания Земана.

Напомним, 10 октября Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма.

Земан посоветовал Украине договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с Россией за украденный Крым.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение относительно высказываний чешского президента.

В Посольстве Чешской Республики в Украине отмечают, что президент Чехии Земан во время выступления в ПАСЕ выразил личную точку зрения относительно аннексии Крыма.

В Чехии, по Конституции, внешняя политика является прерогативой правительства, а не президента.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".