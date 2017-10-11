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Главная » Страна » В зоне АТО получили ранения четверо наших бойцов
В зоне АТО получили ранения четверо наших бойцов
Фото: Минобороны
Ситуация на Донбассе

В зоне АТО получили ранения четверо наших бойцов

Боевики 15 раз нарушали перемирие

11.10.17 22
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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные силы Украины 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 наших военнослужащих получили ранения.

Вчера боевики проявили наибольшую активность на луганском направлении. Так, начиная с 16.00 и почти до 19.00, оккупанты 4 раза из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по опорным пунктам у Новоалександровки. Наши военные жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18.00 получил ранение один наш боец. Кроме того под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки.

На донецком направлении количество огневых провокаций несколько уменьшилось. Однако и здесь боевики не полностью придерживались режима тишины. Около 18.00, в результате обстрела наших позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Зайцево получил ранения еще один украинский боец. Также, ночью вражеский пулемет работал неподалеку Майорска.

Днем на приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино. А вечером факты применения противником противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в районе Старогнатовка и Талаковка.

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