В аннексированном Крыму российские силовики с самого утра 11 октября проводят обыски в домах крымских татар в Бахчисарае.

Об этом сообщает координатор общественной организации КрымSOS Тамила Ташева в Facebook.

Обыски проходят в четырех домах: у Сулеймана Асанова, активиста Сейрана Салиева, у которого обыск проходит уже в третий раз, гражданского активиста Тимура Ибрагимова и Сервера Зекерьяева.

Напомним, в аннексированном Крыму 2 октября в домах четверых жителей полуострова – Рената Сулейманова, Арсена Кубединова, Сейрана Мустафаева и Талята Абдурахманова – прошли обыски. После того, как российские силовики составили протоколы, крымских татар увезли в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что они находятся в изоляторе временного содержания в Симферополе. Их обвиняют в создании и участии в ячейке "экстремистской" организации.

4 октября Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя посадил под арест до 29 ноября Рената Сулейманова, Арсена Кубединова и Талята Абдурахманова. Сейрана Мустафаева суд отправили под домашний арест до 29 ноября.