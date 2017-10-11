Арбитражный суд в Стокгольме должен вынести решение по делу Нафтогаза и Газпрома в ноябре

Стокгольмский арбитражный суд 10 октября завершил слушания по рамках дела по контракту на поставку газа.
Об этом в Facebook написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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"Слушания сегодня закончились. Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны. Так что есть позитив", - отметил он.
Арбитражный суд в Стокгольме должен будет вынести окончательные решение как по контракту на покупку-продажи газа, так и по контракту на транзит газа в конце ноября текущего года.