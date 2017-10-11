Задержанный россиянами украинский военный был в самоволке, - штаб АТО

В штабе АТО заявили, что украинский военный, о задержании которого сообщили в России, самостоятельно покинул службу.
"Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, самовольно оставил место службы и скрылся в неизвестном направлении", - информируют в штабе.
"Военная служба правопорядка проводит служебную проверку по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснению местонахождения данного военнослужащего", - сообщили в пресс-службе штаба АТО на официальной странице в Facebook.
Напомним, в России заочно арестовали Парасюка.