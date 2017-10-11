В НАБУ рассказали о самых резонансных расследованиях сентября

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование в 410 уголовных процессах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"Общее количество производств, в которых детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование, составляет 410", – говорится в сообщении.

В сентябре детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении 23 лицам.

Кроме того, в отношении 10 участников уголовных производств прокуроры САП подписали обвинительные акты, шесть дел направлены для рассмотрения в суд.

Наиболее резонансными делами сентября в НАБУ называют задержание депутата Киевсовета и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли стоимостью более 3,5 млн грн; задержание подозреваемых в завладении и легализации свыше 40 млн грн "Укрхимтрансаммиака"; задержание одного из 29 предполагаемых участников преступной организации хищения природного газа.