Президент Украины Петр Порошенко выступил на осенней сессии ПАСЕ.
Глава украинского государства начал выступление с поздравления с избранием нового президента ПАСЕ.
Помимо выступления на пленарном заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, у президента запланирована встреча с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
Также Порошенко примет участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, где размещена штаб-квартира Совета Европы.
Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Страсбурге.