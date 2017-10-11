В зоне АТО может появиться спецотряд спасателей

По мнению Зубко, ситуация в Авдеевке показала, что ГосЧС могла бы оперативно реагировать на стоящие вызовы

Вице-премьер министр Геннадий Зубко инициирует создание специального отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для работы в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего заседания правительства, сообщает УП.

"Отряд мог бы оперативно реагировать на стоящие вызовы, как показала ситуация по Авдеевке, в зоне АТО, зоне ведения боевых действий, особенно где гражданские не могут зайти, или спасти, или восстановить жилье, или другие социальные объекты", - сказал Зубко.

Он подчеркнул важность формирования такого хорошо технически оснащенного спецотряда ГосЧС, отметив, что сокращение времени на спасательные работы будет способствовать сокращению как жертв, так и расходов на восстановление поврежденных объектов.

"Для нас очень важно, чтобы этот оперативный отряд был современным. И если посмотреть, какие средства выделялись из резервного фонда потом на ликвидацию, то мы понимаем, что время, которое уходит на выполнение спасательных работ, может сократить расходы из резервного фонда", – добавил он.



Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал такую ​​идею. По его словам, в бюджете-2018 надо определить техническую модернизацию и оснащение ГСЧС, в частности авиационное: "Учесть потребность в семи вертолетах и одного самолета".

Напомним, Гройсман считает, что Украине срочно нужен День фермера.