Минобороны: С начала АТО на Донбассе обезвредили 165 тыс. взрывоопасных предметов

С начала проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях саперы обезвредили более 165 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает 112 Украина.

"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили более 165 тыс. минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов более 3 370 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях", – отметил Лысенко.

Только за прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин почти 19 гектаров местности, обезвредив 1247 взрывоопасных предметов.

Напомним, в окрестностях военных складов в Калиновке Винницкой области пиротехники уже выявили более тысячи взрывоопасных предметов.