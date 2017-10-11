НАБУ задержало заместителя министра обороны и директора департамента министерства

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему растраты госсредств на сумму свыше 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"11 октября 2017 детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодное.

13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

В течение июня-августа 2016 при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличили цену за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.

В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.

Следствие считает, должностные лица Минобороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.